Çin'de ölü sayısı 3199'a yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Vuhan'da olmak üzere 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 3 bin 199'a çıktığı, yine son bir gün içinde 20 yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi. Son 24 saatte tespit edilen vakalardan sadece 4'ünün, salgının çıkış noktası Vuhan kentinde yaşadığı ifade edildi. Bu arada Çin'de toplam vaka sayısının 80 bin 778'e çıktığı, bunlardan 10 bin 734'ünün tedavi altında olduğu belirtildi. Çin ana karası dışında Hong Kong'da da vaka sayısı 141'e çıktı. AA

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