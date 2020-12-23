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23 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Çin'de tutuklu bulunan yazardan 'demokrasi' çağrısı

23 Aralık 2020, Çarşamba 11:04
Çin'de ajanlık suçlamasıyla tutuklu bulunan Çin asıllı Avustralyalı yazar Yang Hengjun okuyucularına gönderdiği Noel mesajında demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüğe inanmalarını istedi.

Yang geçirdiği 300 sorgulamanın ardından ajanlık suçlamasıyla ilgili herhangi somut bir delil bulunamadığını söyledi.

2019 yılının ocak ayında New York şehrinden Guanzhou havaalanına geldiği sırada tutuklanan Yang'ın o tarihten beri eşi veya ailesi tarafından ziyaret edilmesine izin verilmedi.

Yang eski hocası Feng Chongyi'ye gönderdiği mesajında "işkence, 300'den fazla sorgulama ve çok sayıda sözlü tacizin ardından iç dünyasına ve meditasyona" yöneldiğini vurguladı.

55 yaşındaki Yang, 2011 yılında hocası Feng'e gönderdiği bir mektupta 1999 yılında Avustralya'ya taşınmadan önce 10 yıl boyunca Hong Kong ve Washington'da Çin istihbaratı için çalıştığını itiraf etmişti.

Sonrasında casusluk romanları yazan Yang'ın kitapları Tayvan'da en çok satan kitaplar arasına girmiş ve demokrasi yanlısı blog yazıları ile Çin'de önemli bir okuyucu kitlesi edinmişti.

2011 yılındaki Yasemin Devrimi protestolarına karıştığı şüphesi ile tutuklanan Yang romanlarında devlet sırlarını açıkladığı iddialarını reddetmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison geçtiğimiz yıl Yang'ın kesinlikle Avustralya için çalışan bir casus olmadığını açıklamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, tutuklu, yazar, demokrasi, çağrı
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