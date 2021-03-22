Çin’den AB’ye yaptırım kararı

Çin, Avrupa Birliği’nin Uygur Türklerine baskı uygulandığı gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım kararına misilleme olarak, 10 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulayacak.

Avrupa Birliği (AB), Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım uyguladığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir sözcü, AB'nin yaptırım kararının gerçekleri görmezden geldiğini savunarak bunun Çin'in iç işlerine müdahale olduğunu vurguladı, "Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor ve bunu güçlü şekilde kınıyor" dedi.

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