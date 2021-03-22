"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çin'den 'Kuzey Kore ile görüşmeye hazırız' mesajı

22 Mart 2021, Pazartesi 22:36
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore Yarımadası'nda "barışın ve siyasi çözümün" desteklenmesi konusunda Kuzey Kore ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Xinhua ajansının haberine göre Şi, Kuzey Kore’nin Pekin Büyükelçisi Ri Ryong Nam ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Song Tao aracılığıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.

Şi, ülkesinin, Kore Yarımadası’nda siyasi çözüme bağlı kalınması, buradaki istikrarın ve barışın korunması, bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha yeni ve olumlu katkılarda bulunulması konusunda Kuzey Kore ve ilgili taraflarla çalışmak istediğini dile getirdi.

Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun iki ülke ve halkları için kıymetli bir hazine olduğunu kaydeden Şi, Pyongyang yönetimiyle ikili ilişkileri sürdürmek, pekiştirmek ve geliştirmek için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim de Çin ile ikili ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek konusunda halkının, partisinin ve kendisinin konumunun değişmeyeceğini belirtti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, Kuzey Kore, görüşme, mesaj
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'den 'Kuzey Kore ile görüşmeye hazırız' mesajı

    Vaka sayısı artmaya devam ediyor: 22 bin 216 yeni vaka

    'Türkiye'yi Avrupa istikametinden çıkaran adımlar atılıyor'

    ABD, Halep ile İdlib'deki hava saldırılarını kınadı

    Suudi Arabistan'dan 'Yemen’de barış' çağrısı

    AB, Rusya ile ilişkilerin düzelmesi için şartlarını açıkladı

    Çin’den AB’ye yaptırım kararı

    Rusya'da 6 milyon 300 bin kişi aşılandı

    Salgın kısıtlamalarının İngiltere'ye maliyeti 251 milyar sterlin

    El yıkama sırasındaki su israfına dikkat!

    İspanya: AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı

    İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

    UNICEF: Nijerya'da 26,5 milyon çocuk temiz suya erişimde güçlük çekiyor

    Soğuk hava yurt genelini etkileyecek

    İsrail'deki seçim öncesinde kamuoyu yoklamaları ne diyor?

    İngiltere'de tansiyon düşmüyor

    Göz titremesine dikkat!

    16 yaşındaki sığınmacı adada 3 gün ot yiyerek hayatta kalmış

    'İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz'

    Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu gidiş nereye?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarı dindara kırdırmak…
    M. Ali KAYA

    Mehdinin cemaatinden ayrılanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbet ve belâların sebepleri
    Risale-i Nur'dan

    İnsanlığın da bir baharı olacak inşaallah
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Arap Birliği ve Bayar’ın tahliyesi
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    Şükrü BULUT

    Çanakkale’yi yeniden okumaya var mısınız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.