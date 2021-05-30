Çin ilk kez yargı önünde

Doğu Türkistan’da Müslümanlara yönelik soykırım suçu işleyen Çin komünist rejimi bu fiillerinden dolayı ilk kez uluslararası bir mahkemede yargılanacak.

Doğu Türkistan’da Müslüman Uygurlar, Kazaklar ve Kırgızlar ve diğer Müslüman topluluklara yönelik soykırım suçu işleyen Çin komünist rejimi bu fiillerinden dolayı ilk kez uluslar arası bir mahkemede yargılanacak. Pekin hükümeti, önümüzdeki hafta Londra’da yapılacak mahkeme öncesi, her zaman ki gibi gücünün ancak masumlara yettiğini göstermek istercesine yeni bir misilleme daha yaptı. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa’nın kardeşi Hushtar Isa’ya hiçbir suçu olmadığı halde müebbet hapis cezası verildi. Pekin hükümeti bu hamlesi ile bir kez daha Doğu Türkistan’da Uygurları yok etme amacını bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Doğu Türkistan Dâvâsı’nın lideri Dolkun İsa’nın insan hakları alanındaki mücadelesini durdurmak için Pekin hükümeti her zaman ki gibi yine masum aile yakınlarına saldırdı. Otoriter komünist Çin rejimi, İsa’nın kardeşi Hushtar Isa’ya müebbet hapis cezası verdi. Kardeşini hapis cezasına çarptırılması hakkında Dolkun İsa, “Bu haberi almak çok üzücü. Çin Komünist Partisi’nin insan ahlakına ve yargı sürecine saygısının olmadığının apaçık göstergesi bu hamledir” tepkisini gösterdi.

SOYKIRIMIN DETAYLARI BİR DEFA DAHA İLÂN EDİLECEK

Uygur Hareketi İcra Direktörü Rushan Abbas, “Uzun yıllardır Doğu Türkistan dâvâsında beraber mücadele ettiğimiz mücadele arkadaşımın, kardeşine sahte bir gerekçe ile böyle bir ceza verilmesi çok üzücü. Dolkun ise bugüne kadar Uygur dâvâsına liderlik yaptığı için büyük bedeller ödedi. Aynı şekilde benim kız kardeşim de insan hakları alanındaki faaliyetlerime misilleme olarak cezalandırıldı” diye konuştu. Çin komünist rejiminin son yıllarda artan şiddette ve zulümde uyguladığı Uygur Mahkemesinde görülecek soykırım davası önümüzdeki hafta Londra’da uluslar arası mahkemede görülecek. Bu dâvâda soykırımın bütün detayları canlı şahitlerin dinlenmesi ile dünyaya bir kez daha ilân edilecek. Pekin hükümeti mahkemenin meşrûiyetine gölge düşürmek adına ağır bir kara propaganda yürütüyor. Bu davanın durması için de insan hakları savunucularının yakınlarına baskı yapıyor. Dolkun İsa’nın kardeşi de bunun en son örneklerinden biri olarak dünya kamuoyunun gündeminde geldi.