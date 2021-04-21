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21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Çin insanlığa karşı suç işliyor

21 Nisan 2021, Çarşamba 01:07
İnsan Hakları İzleme Örgütü yayınladığı raporunda Çin’in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde Çin Hükümeti’nin insanlığa karşı suç işlediğini açıkladı.

Kitlesel alıkoyma, işkence ve kültürel zülüm gibi suçların işlendiği yaygın ve sistematik politikaların uygulanmasından Çin yönetimi sorumlu olduğu belirtilen raporda “Sorumlulara yaptırım uygulamak, hesap verilebilirliği geliştirmek ve Çin hükümetine bu gidişatı tersine çevirmesi için baskı yapmak ancak uluslararası toplumun eşgüdüm içerisinde adım atmasıyla mümkün olabilir” denildi. “Soylarını Kırın, Köklerini Kırın’: Çin’in Uygurlara ve Diğer Türki Müslümanlara Karşı İşlediği İnsanlık Suçları” başlıklı 53 sayfalık raporda Çin Hükümeti’nin Sincan’daki uygulamaları, Çin Hükümeti’nin belgelerinden, İnsan Hakları gruplarından, medyadan ve akademik araştırmacılardan derlenen yeni bilgiler ışığında, uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendiriliyor. Rapor’da Türki Müslümanlar’a karşı, belli bir nüfusu doğrudan hedef alan yaygın ve sistematik bir saldırı oluşturacak şekilde işlenmiş bir dizi insan hakları ihlali tespit edildiği belirtilerken bu ihlâller şöyle sıralandı: Kitlesel keyfi alıkoyma, işkence, zorla kaybetme, kitlesel takip ve gözetim, kültürel ve dini terkin, ailelerin dağıtılması, Çin’e zorla geri döndürme, zorla çalıştırma ve cinsel şiddet ile üreme sağlığı haklarının ihlâli. 

SİSTEMATİK İŞKENCE YAPILIYOR 

İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin direktörü Sophie Richardson “Çinli yetkililer Türki Müslümanlara, onların hayatlarına, dinlerine ve kültürlerine sistematik olarak zulüm uyguluyorlar. “Pekin bu insanlara ‘meslek eğitimi’ verdiğini ve onları ‘radikallikten çıkardığını’ söylüyor ama bu boş söylemlerle insanlığa karşı işlenen suçların vahim gerçekliği gizlenemez” şeklinde konuştu.  Richardson “Çin’in Türki Müslümanlara karşı işlediği insanlığa karşı suçları durdurmak için eşgüdüm içinde, küresel bir tepki vermek gerektiği giderek daha fazla açıklık kazanıyor” dedi. Richardson, “Çin tam da güçlü bir devlet olduğu için,  amansızca sürdürdüğü hak ihlâllerinin hesabını vermesini sağlamak büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz 

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