Çin savunma harcamalarında artışa gitti

Çin hükümeti, ülkenin bu yılki savunma harcamalarını yüzde 7,1 oranında artırarak 229 milyar dolara yükselttiğini duyurdu.

Başbakan Li Keçiang cumartesi günü Çin Ulusal Halk Kongresine (ÇUHK) sunduğu bütçe raporunda savunma harcamalarındaki yüzde 7,1'lik artışı açıklayarak Devlet Başkanı Xi Jinping'in yeni dönemde silahlı kuvvetler ve askeri stratejiyi güçlendirme düşüncesini tamamen uygulayacağını belirtti.

Çin geçen yıl savunma harcamalarını yüzde 6,8 artırmıştı.

Artış oranı, yüzde 5,5 olarak belirlenen ekonomik büyüme hedefini aşarken, genel kamu harcamalarındaki yüzde 14,3'lik artışın altında kaldı.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra savunmaya ayırdığı bütçe en fazla olan ikinci ülke konumunda. Buna rağmen Çin'in bu yılki savunma harcamaları, 768 milyarlık bütçe öneren ABD'nin yaklaşık üçte biri oranında olacak.

Çin hükümeti 2022 yılındaki bu artışın ağırlıklı olarak ordunun refahı için kullanılacağını söylüyor.