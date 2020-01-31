Çin, yurt dışındaki Vuhanlıları ülkeye geri getirecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentinin yurt dışında bulunan sakinlerini kente geri getirmek için uçak gönderileceğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, Hubey eyaletinin, özellikle Vuhan sakinlerinin son günlerde yurt dışında yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Çin hükümeti bir an önce tarifeli sivil havacılık uçağı göndererek onların (Vuhanlıların) doğrudan Vuhan’a geri getirilmesine karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2019-nCoV nedeniyle "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan etmesine ilişkin Sözcü Hua, ülkesinin salgınla mücadale konusunda en kapsamlı ve sıkı tedbirleri aldığını ve bu önlemlerin uluslararası sağlık düzenlemelerinin çok ötesinde olduğunu vurguladı.

Hua, "Salgına karşı savaşı kazanmak için tamamen inancımız ve kabiliyetimiz var" ifadesini kullanarak, ülkesinin koronavirüsün genetik yapısıyla alakalı, ilgili tarafları zamanında şeffaf ve sorumlu bir şekilde bilgilendirdiğini ve DSÖ ve tüm ülkelerle küresel ve bölgesel sağlığı korumaya devam edeceğine işaret etti.