Çipras, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda AB'den yardım isteyecek

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarında doğal gaz arama çalışmaları yapması sebebiyle Avrupa Birliği'den (AB) yaptırım talep edeceklerini bildirdi.

Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı'nda konuşan Çipras, Yunanistan ya da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçları olacağını belirterek "AB Zirvesi öncesinde fikir birliğine vardık. Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bir sondaj çalışmasının yapılacağı teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlanmalı." diye konuştu.

Aleksis Çipras konuyla ilgili Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs ada çevresinde tek taraflı olarak ilan ettiği 13 parseli uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırmış ve bu bölgelerde doğal gaz arama faaliyetleri başlamıştı. Bu durum adanın doğal kaynaklarının eşit şekilde paylaşılmasını savunan Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açmıştı.

Rum Yönetimi ayrıca Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisi personeline tutuklama kararı çıkarması da başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere Ankara'nın sert şekilde tepkisini çekmişti.