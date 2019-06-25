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25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Çipras: Yunanistan Akdeniz'de tek başına değildir

25 Haziran 2019, Salı 19:14
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, eski Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas'ın cenazesine katılmak için ziyaret ettiği Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine cevap verdi.

Aleksis Çipras, Kıbrıs'taki Yunan Askeri Birliği'nde yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın bugün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda dile getirdiği Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına değindi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına ve hukuk kuralarına saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve gerçekçi bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir.

"Gerek Yunanistan'ın gerekse Kıbrıs'ın egemenlik haklarını, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korumakta kararlıyız."

Çipras aynı konuşmada, "Yunanistan'ın ya da Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal edecekler bilmelidir ki; bunun maliyeti büyük olacaktır. Türkiye'nin AB ilişkileri ile bölgedeki işbirliği olanaklarına büyük zarar verecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye bir de çağrıda bulunan Çipras, "Bölgede bile bile anlamsız sondajlar yaparak tahrik unsuru olan faaliyetlerinizden vazgeçin. Bu gibi faaliyetler gücünüzü değil; zafiyetinizi göstermektedir" diye konuştu.

Erdoğan: Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor

Erdoğan, bugünkü konuşmada "Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Çipras ise geçtiğimiz günlerde Yunan basınına yaptığı açıklamalarında da "Yavuz" ve "Fatih" araştırma ve sondaj gemilerinin bölgedeki varlığından duyulan endişe için, "Yunan karasularında sondaj yapılmasına izin verilmeyeceğini, gerekli önlemlerin alındığını" söylemişti.

Gerginlik nasıl arttı?

Türkiye ve Güney Kıbrıs arasındaki gerginliğin boyutu, 2010'dan itibaren Doğu Akdeniz'de zengin hidrokarbon yataklarının keşfedilmesi ve uluslararası büyük enerji şirketlerinin bölgeye akın etmesiyle birlikte daha da arttı.

ABD'nin Noble ve Exxon Mobil şirketlerinin yanı sıra İtalyan ENI ve Fransız Total şirketleri Kıbrıs ile yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde bölgede faaliyetlerini devam ettiriyorlar.

Exxon Mobil'in 2018 sonunda Kıbrıs'ın güney tarafında yer alan 10 numaralı parselde doğalgaz aramaya başlaması gerginliği daha da artıran bir adım oldu.

Ankara'nın Güney Kıbrıs'ın bu hamlesine yanıtı gecikmedi. İlk sondaj gemisi Fatih'i Türk savaş gemilerinin korumasında Akdeniz'e çıkaran Türkiye, kendi kıta sahanlığında kalan bölgelerde doğalgaz arama faaliyetlerine başladı.

Türkiye, ikinci sondaj gemisi Yavuz'un da hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs karasularında doğalgaz arama faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

BBC Türkçe

Etiketler: KKTC, Türkiye, Doğu Akdeniz, Yunanistan, sondaj
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