Cuntaya karşı yürüyecekler

Sudan’da demokrasi yanlısı gruplar, sivil siyasetçiler ve sendikalar, toplu protesto yapılması için çağrıda bulundu. Askeri cuntaya karşı “milyonların yürüyüşü” düzenlenecek.

Sudan’da sivil yönetimi darbeyle görevden alan askerî cunta, Cumartesi, 6 günlük yönetiminin şu ana kadar olan en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacak. T24’deki habere göre ülke genelinde demokrasi yanlısı gruplar, sivil siyasetçiler ve sendikalar, toplu protesto yapılması için çağrıda bulundu. Muhalefet, eylemi “milyonların yürüyüşü” olarak nitelendirirken, darbenin lideri General Abdülfettah el-Burhan, “teknokrat” bir başbakan atayacaklarını söyleyerek tepkiyi bastırmaya çalıştı. Burhan, pazartesi günü yapılanın bir darbe olmadığını iddia etti. Suudilerin sahibi olduğu Hadath televizyon kanalına göre protestolara kısa süre kala Sudan’da telefon hatları kesildi.

Protestoculara karşı şiddet uygulamama çağrısı

ABD, cuntaya protestoculara karşı şiddet uygulamama çağrısında bulunurken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “şiddet içermeyen bir demokrasi mücadelesini” desteklediklerini ifade etti. Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Cumartesi günü olacaklar ordunun gerçek niyetini gösterecek” dedi ve güvenlik güçlerine vatandaşların gösteri hakkını engellememe çağrısında bulundu. Cuma günü Hartum, Kuzey-Hartum ve Omdurman’da asker, sokaklarda devriye gezdi. Arabaların ve insanların arandığı, yollarda kurulan barikatların yıkıldığı ifade edildi. İnternet ve telefon hatlarının kesilmesinin ardından insanlar sokağa çıkarak, “milyonların yürüyüşü” için hazırladıkları broşürleri dağıtmaya başladı. (Haber merkezi)