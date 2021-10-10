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11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çuvalcı general kanserden öldü

10 Ekim 2021, Pazar 17:00
Irak savaşının kilit isimlerinden ABD’li eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno 67 yaşında öldü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Irak savaşında Amerikan askerlerine komuta eden Odierno kanser nedeniyle öldü. 2003 yılında Irak’ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odierno, Türk kamuoyunda “çuvalcı general” olarak tanınıyordu. Irak’ta 3 kez görev yapan Odierno, evlerin kapılarını kıran, Iraklıları evlerinden alarak sokaklarda sürükleyen, sert yöntemlere başvuran ve tutukluları Ebu Gureyb Cezaevi’ne atan 4. Piyade Tümeni’ne de komuta etti.

 

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