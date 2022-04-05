Danimarka ve İtalya, 45 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Almanya ve Fransa’nın ardından Danimarka ve İtalya, Rus diplomatlara yönelik bugün sınır dışı etme kararları aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, casusluk suçlamasıyla 15 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Kodof, “15 Rus gizli servis üyesinin Danimarka topraklarında casusluk faaliyetinde bulunduğunu tespit ettik. Rusya’ya topraklarımızda casusluk faaliyetinin kabul edilemeyeceği konusunda açık bir mesaj göndermek istiyoruz.” dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı. Rus diplomatları sınır dışı eden AB üyelerinin sayısı artıyor Fransa ve Almanya da dün Rus diplomatlara yönelik bu yönde kararlar almıştı. Fransa, ülkede görev yapan ve eylemleri Fransa'nın güvenlik çıkarlarına aykırı olduğu suçlamasında bulunduğu 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığı açıklarken, Almanya, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rusya'ya yanıt olarak çok sayıda Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etmişti. . Alman medyası, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu ve 5 gün içinde Almanya'yı terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu. Euronews Türkçe

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