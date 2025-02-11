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11 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

Danimarkalılar da ABD'nin California eyaletini istiyor

11 Şubat 2025, Salı 16:22
ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma planına karşılık, "California eyaletinin Danimarka toprağı" olması için kampanya başlatıldı.

"Danimarkalaştırma" (Denmarkification) adlı internet sitesinden kampanyaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kampanyanın, Trump'ın Grönland'ı satın alma planına karşılık, California eyaletinin ABD'den satın alınarak Danimarka toprağı haline getirilmesini amaçladığına yer verildi.

Cumhuriyetçi Trump'ın, Demokratların kalelerinden biri olan California'dan hoşlanmadığı mesajı verilen açıklamada, "Trump, California'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın, aklına koyduğu her şeyi yapabileceği ve vatandaşların söylemlerinin kendisini "durduramayacağı" vurgulanan açıklamada, "Trump California'yı satmak isterse, satar." denildi.

Açıklamada, ABD’nin tartışılan konularına atıfta da bulunularak, böylece California'da hukukun üstünlüğü, evrensel sağlık hizmetleri ve gerçeklere dayalı siyasetin geçerli olabileceği öne sürüldü.

California'nın seçilme nedenleri arasında sıcak ve güneşli iklimi, teknoloji hakimiyeti, avokado üretimi, sahip olduğu özgürlük ve ülkenin en ünlü eğlence parklarından Disneyland'i içerisinde bulundurması gibi gerekçelerin sıralandığı açıklamada, eyaletin satın alınması halinde Disneyland'a Danimarkalı yazar Hans Christian Andersenland'ın adının verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Anlaşmayı tatlandırmak için ömür boyu Danimarka hamur işleri bile vereceğiz." ifadesine yer verildi.

Kampanya, yaklaşık 200 bin kişi tarafından imzalandı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." demişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

AA

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