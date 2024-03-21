Demokrat liderden Netanyahu’ya red

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Demokrat senatörlerin bir oturumuna video konferans yoluyla hitap etme talebini, “İsrail konusu parti meselesi haline geliyor” diyerek reddettiği bildirildi.

ABD’de yayın yapan Punchbowl haber sitesinde yer alan habere göre Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Demokrat senatörlere hitap etmesini uygun bulmadı. Önce Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak Gazze konusunu değerlendiren Netanyahu, aynı gün Demokrat senatörlerin toplantısında da hitap etmek istedi. Netanyahu’nun bu talebini geri çeviren Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Schumer, “İsrail konusunun iki partinin ortak konusu olması ve tek bir partinin meselesi haline getirilmemesi” gerektiğini ifade etti. Netanyahu’nun konuşmasında Gazze’deki “hedeflerine ulaşıncaya kadar” bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdiği ifade edildi. AA

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