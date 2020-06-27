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27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dev toz bulutu ABD'ye ulaştı

27 Haziran 2020, Cumartesi 21:30
Afrika'da Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz buluntunun ABD'nin güney sahillerine ulaştığı bildirildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ülkenin güneydoğu eyaletlerinin hafta sonu toz bulutunun etkisine gireceğini bildirdi. 

ABD Atmosfer ve Okyanus İdaresi (NOAA), 5 bin 600 kilometre genişliğindeki, yüksekliği 1500 ila 6 bin metre olan toz bulutunun, bugüne dek atmosfer gözlem uyduları tarafından tespit edilen en geniş toz bulutu olduğunu duyurdu.

Yaz mevsiminde Sahra Çölü'den Atlantik Okyanusu'na doğru esen rüzgarların taşıması vesilesiyle kum taneleri Karayipler, Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar ulaşıyor.

Karayip adalarının plajlarını dolduran kumlar Amazonlar'daki turbalıkları verimli hale getiriyor.

AA

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