Dışişleri Bakanlığı'ndan Portekiz'e 1915 olayları tepkisi

Türkiye, Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamayı reddetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Portekiz Parlamentosu'ndan, iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesi beklentisi dile getirildi. AA

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