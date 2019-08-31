Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği açıldı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Çankaya'nın Aşağı Dikmen Mahallesi'nde açıldı.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elias Serulle, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğini açma ve barış ülkesi Türkiye'de ilk Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edilme şerefine eriştim." dedi. Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, yabancı misyon şefleri, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetlilerin katılımıyla Çankaya'nın Aşağı Dikmen Mahallesi'nde açıldı. İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan açılışta konuşan Serulle, devleti ve Dominik halkı adına, gösterilen dayanışmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine selamlarını ve şükranlarını iletti. Serulle, ülkesinin bayrağını Türkiye'de ilk kez dalgalandırmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğini açma ve barış ülkesi Türkiye'ye ilk Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edilme şerefine eriştim." ifadesini kullandı. Dominik Cumhuriyeti'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, daha önce Türkiye'ye akredite olarak faaliyet gösteriyordu. Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliği Ekim 2013'te faaliyete başladı. Türkiye Büyükelçisi olarak Didem Ela Görkem Gökçe Aralık 2017'den bu yana görev yapıyor. Yaklaşık 50 bin kilometrekarelik yüz ölçüme sahip ülkenin 10 milyonu aşkın nüfusu bulunuyor. AA

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