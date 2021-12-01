DSÖ'den 60 yaş üstüne uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'a karşı daha savunmasız olan ileri yaşlı (60 yaş üstü) ve tam aşılanmamış kişilerin yapacakları seyahatleri ertelemeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan DSÖ, koronavirüsün Omicron varyantının çıktığı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının, virüsün küresel yayılımını önlemek için çözüm olmadığını bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, Omicron varyantına ilişkin uluslararası camiaya tavsiyeler yapıldı. Son gelişmelerin DSÖ Sekreterliğince yakinen takip edildiği belirtilerek varyantın ilk ortaya çıktığı Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'nın, Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca Omicron vakalarını hızlıca tespit edip raporlayarak başarılı mücadele sergilediği vurgulandı. Açıklamada, yeni varyant sebebiyle ilgili ülkelere yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere, "Seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkeler, bu tedbirleri delillere dayalı ve risk esaslı bir yaklaşımla almalıdır." tavsiyesi yapıldı. Euronews Türkçe

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