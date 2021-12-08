DSÖ'den 'aşı zorunluluğu' açıklaması

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, bazı Avrupa ülkelerinde tartışılan koronavirüs aşı zorunluluğunun "mutlak son çare olduğunu" ve bunun sadece "aşılamayı teşvik eden diğer seçenekler tükendiğinde uygulanabilir" olduğunu söyledi.

Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Avrupa bölgesinde geçen ay 120 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü belirtti. Son 2 ayda vaka ve ölümler 2 katından fazla artmasına rağmen artışların daha önceki dalgaların önemli ölçüde altında kaldığına vurgu yapan Kluge, "Ölüm oranı, aşı olmasaydı çok daha kötü olurdu." değerlendirmesinde bulundu. Kluge, Avusturya ve Almanya hükümetlerinin aşı zorunluluğunu hayata geçirme planına ilişkin, "Aşıya ilişkin zorunluluklar mutlak son çaredir." dedi. Kluge, aşı zorunluluğunun, "aşılamayı teşvik eden diğer seçenekler tükendiğinde uygulanabilir" olduğuna işaret etti.

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