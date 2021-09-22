DSÖ'den 'hava kalitesi kriterleri' açıklaması

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni hava kalitesi yönergesini açıkladı. Gerekli standartlar yakalandığı ve kriterlere uyulduğu takdirde her yıl küresel olarak milyonlarca ölümün önlenebileceği belirtiliyor.

PM 2.5 olarak bilinen ince partikül madde, en küçük kirletici ve en tehlikeli olan. Solunduğunda, kan dolaşımına girebiliyor, astım, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer solunum yolu hastalıklarına sebebiyet veriyor. Akciğer dokusunun derinliklerine kadar gidebilen PM 2.5 dünyada çok sayıda ölüme neden oluyor.

15 yıldır güncellenmeyen DSÖ hava kirliliği kılavuzları bu nedenle yenilendi ve bu zararlı maddenin dünya havasındaki konsantrasyonunun metreküp başına 10 mikrogramdan 5'e kadar indirilmesini öneriyor.

Ölümler yüzde 80 oranında azaltılabilir

2016'da yaklaşık 4,1 milyon ölüm ince partikül madde ile ilişkilendirildi. Bu, hava kalitesi sorunlarına atfedilebilen toplam ölümlerin yarısından fazlasına denk geliyor. DSÖ'ye göre, yeni 2021 hava kalitesi yönergeleri uygulanmış olsaydı, PM 2.5 ile ilgili erken ölümlerde yaklaşık yüzde 80 oranında bir azalma veya 3,3 milyon daha az ölüm olabilirdi.

Hükümetlerin hava kalitesi düzenlemeleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanan bu yönergeler, aynı zamanda küçük partikül maddelerin yanı sıra nitrojen dioksit, kükürt dioksit ve karbon monoksit gibi hem dış hem de iç mekanda sağlığa ve iklime zarar veren diğer önemli kirleticilerle de ilgili kriterler içeriyor.