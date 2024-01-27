DSÖ: Gazze’de ateşkes fazlasıyla gecikti - BM: Gazze’de durum çok trajik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de ateşkesin fazlasıyla geciktiğini söyledi. Gazze’de yüzde 70’i kadın ve çocuk olan 26 bin kişinin öldüğünü belirten Ghebreyesus, “Gazze’de 8 bin kişi kayıp ve 64 bin kişi yaralandı. 1,7 milyon kişi ise yerinden edildi” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de ateşkesin fazlasıyla geciktiğini belirtti. Ghebreyesus, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’deki sağlık durumuna ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Gazze’de yüzde 70’i kadın ve çocuk olan 26 bin kişinin öldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, “Gazze’de 8 bin kişi kayıp ve 64 bin kişi yaralandı. 1,7 milyon kişi ise yerinden edildi. Hastalar sağlık hizmeti alamıyor. Salgınlar ve açlık yayılıyor.” ifadelerini kullandı. “Gazze’de ateşkes fazlasıyla gecikti” değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, Gazze’deki sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ghebreyesus, Gazze’de ihtiyaç duyulan barışın sağlanması için sadece “irade ihtiyaç duyulduğunu” kaydetti. *** BM: Gazze’de durum çok trajik BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), temel gıda maddeleri bulunamadığı için Gazze Şeridi’nin kuzeyinde çok trajik bir durum yaşandığını belirtti. UNRWA’nın Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, yaptığı açıklamada, genel olarak Gazze Şeridi’nde özelde ise kuzeydeki Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde durumun felaket ötesi olduğunu ifade etti. “Un ve pirinç gibi temel gıda maddeleri mevcut değil. Orada yaşayanlar karınlarını doyuracak yiyeceği bulamıyor. Durum en basit ifadeyle çok trajik.” diyen Hamdan, bu bölgelerdeki gıda sıkıntısının daha fazla sağlık sorununa neden olduğunun altını çizdi. AA

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