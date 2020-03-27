DSÖ: Salgını test ile yenebiliriz

Koronavirüs salgını hakkında Time Dergisi’ne konuşan Dünya Sağlık Örgütü Üst Düzey Danışmanı Dr. Bruce Aylward, dünyanın bu salgını 'test' ile yenebileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un Baş Danışmanı Doktor Bruce Aylward, koronavirüs salgınının nasıl durdurulacağına ilişkin Time Dergisi'ne röportaj verdi. Ebola, çocuk felci ve diğer hastalıklara karşı 30 yıllık deneyime sahip Dr. Aylward, aynı zamanda dünyada koronavirüs salgınıyla savaşmaktan sorumlu en yetkili kişiler arasında yer alıyor.

Dr. Aylward röportajında, salgından etkilenen ve etkilenmeyen yerlerden gelen bilgiyle, geleceğe dair ufak ipuçları elde edilebileceğini belirtti. Ayward, “Geriye dönüp Çin’in ilk başlarda ki salgınla savaşına baktığınız zaman, her şeylerini ortaya koydular. Şu anda baktığınızda, Mart 2020 sonu gibi salgını atlatabilecekler. Yani toplamda 3 aylık bir süre” dedi.

‘KARANTİNAYLA VAKA SAYISINI DÜŞÜK TUTABİLİRİZ’

Aylward devamla, “Ülke ve toplum olarak bize bağlı çok şey var. Eğer her vakayı test edebilirsek ve her vakayı hızlı karantina altına alabilirsek, vaka sayısını düşük tutmayı başarabiliriz. Ama eğer var olan her vakayı ortaya çıkarmadan sadece büyük çaptaki sokağa çıkma yasaklarına güvenirseniz, ufak bir tavizde salgın geri gelecektir” ifadelerini kullandı.

‘SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ZAMAN KAZANMADIR’

Sokağa çıkma yasaklarıyla zaman kazanıldığını ifade eden Aylward, koronavirüs salgının bu sayede yavaşlatıldığını ama durdurulmadığını dile getirdi. Aylward, dünyanın sokağa çıkma yasaklarıyla kazandığı bu zamanın, tüm bireysel vakaların test edildiği bir sistem kurularak kullanılması gerektiğini ve bunun salgının durdurulamasın da önemli bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.

Çin’de ikinci bir büyük dalga olup olmayacağı konusunda Çin’in de endişeli olduğuna dikkat çeken Aylward, vaka sayısının az görüldüğü bölge yetkilileriyle konuştuğunda, bu yerlerin idarecilerinin hastane yataklarını çoğalttığını, solunum cihazları satın aldıklarını ve hazırlandıklarını aktardığını ifade etti. Koronavirüsünün yok olmasını beklemediklerini belirten Aylward, “Ama sosyal yaşamın, ekonominin ve sağlık sisteminin virüsle birlikte işler halde olmasını bekliyoruz” diye ifade etti.

‘İTALYA’DA FAZLA ÖLÜMLERİN NEDENİ YAŞLI NÜFUS’

İtalya’da salgından dolayı neden bu kadar insanın öldüğü sorusuna Aylward, “İtalya, dünyada Japonya’dan sonra yaşlı nüfusa sahip ikinci ülkedir” cevabını verdi. İran ile ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Alyward, ülkedeki yöneticilerin bölgelerden verimli bilgi alamaması sebebiyle vaka sayılarının yükseldiğini belirtti.

‘SALGIN TESTELERLE ATLATILIR’

Alyward, son olarak koronavirüs salgının çok ciddiye alınması gerektiğini ve dünyanın bu salgını “test” ile yenebileceğinin altını çizdi.