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DSÖ uyardı: Sonbaharda ikinci dalga geliyor, hazır olun!

19 Haziran 2020, Cuma 21:47
Dünya Sağlık Örgütü sonbaharda ikinci dalganın yaşanabileceğini söyleyerek ülkelere hızlı ve etkili test, vak’a takibi ve izolasyon çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüste ikinci bir dalganın yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı. DSÖ’nün Avrupa Bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge, tüm ülkelerin bulaşma ve vaka takibi konusunda hemen adım atmaları gerektiğini söyledi. Sputnik’deki habere göre DSÖ yetkililer, tüm ülkeleri hızlı ve etkili test, vaka takibi ve izolasyon konusunda çalışmaya çağırıyor.  Sonbaharda baş gösterebilecek ikinci dalga Kovid-19 salgını için DSÖ, bulaşma takibi ve olası karantina uygulamalarını birleştirecek bir strateji geliştirmeye çalışacak. Rusya’daki bir DSÖ tesisinde yapılan toplantıya katılan Dr. Hans Kluge, sonbahar mevsiminin ‘yüksek olasılıkla’ sayılarda artışa neden olacağını, tıpkı yıl sonunda grip vakalarında artış yaşandığı gibi Kovid-19 vakalarında da artışlar görülebileceğini söyledi.

 

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NATO’da da hazırlık var 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla iki gündür gerçekleşen savunma bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Stoltenberg yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, “NATO, olası bir ikinci dalgaya hazırlanıyor. Savunma bakanları yeni bir operasyon planı, tıbbi teçhizatın stoklanması ve zaruri tıbbi malzemenin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için bir fon üzerinde anlaşma sağladı.” dedi. Stoltenberg, bu kararın müttefik dayanışması ve birliğinin açık bir göstergesi olduğunu, olası bir ikinci dalgada destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Sağlık krizinin bir güvenlik krizine dönüşmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, NATO ve askeri güçlerinin pandemi döneminde sivil girişimlere önemli destek sağladığını vurguladı. Brüksel - aa

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ABD’de vak’alar rekor seviyede

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önlemlerin gevşetilmesinin ardından, birçok eyaletin yeni vaka sayılarında rekor seviyede yükselme kaydedildi. Texas, Florida ve Arizona başta olmak üzere 20’den fazla eyalette karantina yasaklarının kalkması üzerine Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde ciddi artış tespit edildi. Normalleşme sürecinde virüs vakalarında en çok sıçrama görülen eyaletlerden Florida’nın sağlık departmanının verdiği bilgilere göre, 16 Haziran’da 2 bin 783, geçen gün 2 bin 610 yeni vaka tespit edildi. Florida Valisi Ron DeSantis, basın açıklamasında, tekrar karantina kararı almayacaklarını, toplumun sosyal fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Texas’ta ise sağlık departmanı kayıtlarına göre Anma Günü’nden (Memorial Day) bu yana, virüsle ilgili hastaneye yatışlarda yüzde 85 artış yaşandı. Worldometers verilerine göre, Louisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, California, Georgia, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Oklahoma, Oregon, Utah, Vermont ve Wyoming’de de son iki haftada Kovid-19 vakalarında hızlı artış kaydedildi. New York - aa

 

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