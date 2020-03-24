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24 MART 2020 SALI - YIL: 51

Duisburg’da ilk ezan

24 Mart 2020, Salı 12:22
Korona virüs salgını nedeniyle Almanya’nın Duisburg şehrinde, cemaatle namazın kılınamadığı camide dayanışma amaçlı ilk defa akşam ve yatsı ezanları açıktan minareden okundu.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle Almanya’nın Duisburg şehrinde ilk defa akşam ve yatsı ezanları açıktan minareden okundu.

Virüs sebebiyle cemaatle namazın kılınamadığı camide dayanışma amaçlı ezan okunduğu bildirildi.

Ayrıca Mi’rac Kandili nedeniyle din görevlileri tarafından camide Kur‘an okunurken, cemaat virüs salgını nedeniyle katılamadı.

Aynı gemideyiz

Yaşanan gelişmeleri Yeni Asya’ya aktaran bölge sakinlerinden Mehmet Tekin okunan ezan için, izni Belediye Başkanı Sören Link’in verdiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Alınan bu karar ver verilen bu izinden çok memnunum. Ezanın açıktan okunmasına izin verdiği için Belediyeye öncelikle teşekkür ederim. Böyle zor günlerde içinde bulunduğumuz toplumla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Ezanın açıktan okunması bizim için manevi bir destek oldu. Keşke kilise ve camilerin avlularında beraber dua etsek. Ama virüs bulaşıcı olduğu için bir araya gelemiyoruz. Ama Alman komşularımızla birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Minareden açıktan akşam ve yatsı ezanının okunması bizi buraya biraz daha bağlıyor. Çünkü aynı geminin içinde yolculuk yapıyoruz. Gemimiz yara alırsa hep beraber batarız. Yetkililere izi verdikleri için teşekkür ederiz. Bu krizden güzelliklerin doğacağına inanıyorum.” 

Hollanda’da da başladı

Almanya’nın yanında Hollanda’da da, Kovid-19 salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı 4 camide cuma günleri öğle vakitlerinde halkın duyabileceği şekilde hoparlörle ezan okunacağı belirtildi. 

En büyük cami

Duisburg Merkez Camii, Almanya’da en fazla Müslümanın yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’nın Duisburg şehrinde 2008 yılında hizmete açılan en büyük cami.

Cami yetkilileri Duisburg Merkez Camisi’nin 12 yıldır minaresi olduğunu, fakat şimdiye dek hiç bu minarelerden ezan okunmadığını belirtti.

İstanbul - Yasin Aydın

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