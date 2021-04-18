Dünya genelinde kaç kişi sağlığına kavuştu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelindeki vaka sayısı 141 milyon 364 bin 462'ye ulaşırken, dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 120 milyon 61 bin 762'ye ulaştı.

ABD'de 24 milyon 909 bin 770, Hindistan'da 12 milyon 809 bin 643 ve Brezilya'da 12 milyon 344 bin 861 kişi iyileşti.

Türkiye'de dün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 3 milyon 643 bin 734 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 326 bin 780'e, İngiltere’de 4 milyon 145 bin 810'a, Fransa'da 4 milyon 81 bin 14'e, İtalya'da 3 milyon 235 bin 459'a, İspanya’da 3 milyon 129 bin 234'e, Almanya'da 2 milyon 775 bin 200'e Kolombiya'da 2 milyon 457 bin 888'e, Arjantin’de 2 milyon 343 bin 808'e, Polonya’da 2 milyon 311 bin 145'e ulaştı.

Dünya genelinde 18 milyon 277 bin 259 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 141 milyon 364 bin 462'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 25 bin 441 kişi öldü.