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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

30 Mart 2020, Pazartesi 12:17
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 723 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısını 723 bin 287 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 33 bin 993 kişi öldü ve 151 bin 801 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 304, Hong Kong'da 4, İtalya'da 10 bin 779, İspanya'da 6 bin 803, İran'da 2 bin 640, Fransa'da 2 bin 606, ABD'de 2 bin 488, İngiltere'de 1228, Hollanda'da 771, Almanya'da 541, Belçika'da 431, İsviçre'de 300, Güney Kore'de 158, Brezilya'da 136, Türkiye'de 131, Portekiz'de 119, Endonezya'da 114, İsveç'te 110, Avusturya'da 86, Danimarka'da 72, Filipinler'de 71, Kanada'da 65, Japonya'da 64 ve Ekvador'da 58 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 142 bin 735, İtalya 97 bin 689, Çin ana karası 81 bin 470, İspanya 80 bin 110, Almanya 62 bin 435, Fransa 40 bin 174, İran 38 bin 309, İngiltere 19 bin 522, İsviçre 14 bin 829, Hollanda 10 bin 886, Belçika 10 bin 836, Güney Kore 9 bin 661, Türkiye 9 bin 217, Avusturya 8 bin 788, Kanada 6 bin 320, Portekiz 5 bin 962, Norveç 4 bin 284, Brezilya 4 bin 256, İsrail 4 bin 247, Avustralya 4 bin 163, İsveç 3 bin 700, Çekya 2 bin 817, İrlanda 2 bin 615, Japonya 2 bin 578, Malezya 2 bin 470, Danimarka 2 bin 395, Şili 2 bin 139, Lüksemburg 1950, Ekvador 1924, Polonya 1862, Romanya 1815, Pakistan 1625, Rusya 1534, Tayland 1524, Filipinler 1418, Suudi Arabistan 1299, Endonezya 1285, Güney Afrika Cumhuriyeti 1280, Finlandiya 1240, Yunanistan 1156, Hindistan 1071 ve İzlanda 1020."

AA

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