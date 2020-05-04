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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 567 bini geçti

04 Mayıs 2020, Pazartesi 11:02
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 567 bini aşarken, virüs nedeniyle 248 bin 313 kişi öldü.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 567 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 248 bin 313 kişi öldü, hastalığa yakalanan 1 milyon 157 bin 14 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 567 bin 5'e yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 188 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 68 bin 602 kişi öldü.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (247 bin 122), İtalya (210 bin 717), İngiltere (186 bin 599), Fransa (168 bin 693), Almanya (165 bin 664), Rusya (134 bin 687), Türkiye (126 bin 45), Brezilya (101 bin 826), İran (97 bin 424), Çin (82 bin 880), Kanada (59 bin 474), Belçika (49 bin 906), Peru (45 bin 928), Hindistan (42 bin 670), Hollanda (40 bin 571), İsviçre (29 bin 905), Ekvador (29 bin 538), Suudi Arabistan (27 bin 11), Portekiz (25 bin 282), Meksika (23 bin 471), İsveç (22 bin 317), İrlanda (21 bin 506), Pakistan (20 bin 186), Şili (19 bin 663), Singapur (18 bin 205), Belarus (16 bin 705), İsrail (16 bin 208), Avusturya (15 bin 597), Japonya (15 bin 589), Katar (15 bin 551), Birleşik Arap Emirlikleri (14 bin 163), Polonya (13 bin 693), Romanya (13 bin 163), Ukrayna (11 bin 913), Endonezya (11 bin 192) ve Güney Kore (10 bin 801)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İtalya 28 bin 884, İngiltere 28 bin 446, İspanya 25 bin 264, Fransa 24 bin 895, Belçika 7 bin 844, Brezilya 7 bin 51, Almanya 6 bin 866, İran 6 bin 203, Hollanda 5 bin 56, Çin 4 bin 633, Kanada 3 bin 682, Türkiye 3 bin 397, İsveç 2 bin 679, Meksika 2 bin 154, İsviçre 1762, Ekvador 1564, Hindistan 1395, İrlanda 1303, Rusya 1280, Peru 1286, Portekiz 1043, Endonezya 845, Romanya 790, Polonya 678, Avusturya 598, Japonya 500, Pakistan 462, Ukrayna 288, Güney Kore 252, Şili 260, İsrail 232, Suudi Arabistan 184, Birleşik Arap Emirlikleri 126, Belarus 99, Singapur 18 ve Katar 12."

AA

Etiketler: koronavirüs, dünya geneli
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