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21 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Dünya genelinde Kovid-19'u atlatanların sayısı 220 milyonu geçti

21 Ekim 2021, Perşembe 10:34
Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 220 milyon 118 bin 718'i buldu.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

"Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 220 milyon 118 bin 718'i iyileşti.

ABD'de 35 milyon 814 bin 326, Hindistan'da 33 milyon 495 bin 808 ve Brezilya'da 20 milyon 861 bin 55 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 7 milyon 65 bin 712, İngiltere'de 7 milyon 28 bin 711, Fransa'da 6 milyon 896 bin 56, İran'da 5 milyon 361 bin 189, Arjantin'de 5 milyon 142 bin 102 ve İspanya'da 4 milyon 844 bin 491'e ulaştı.

Türkiye'de, Kovid-19 tespit edilen 7 milyon 172 bin 460 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 17 milyon 777 bin 85 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 242 milyon 834 bin 44'e ulaşırken, 4 milyon 938 bin 241 kişi öldü.

Etiketler: Kovid-19
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