Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 85 milyon 225 bini, ölenlerin sayısı 1 milyon 847 bini, iyileşenlerin sayısı 60 milyon 275 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 20 milyon 927 bini, Hindistan'da 10 milyon 339 bini, Brezilya'da 7 milyon 719 bini ve Rusya'da 3 milyon 236 bini aştı. ABD'de en fazla Kovid-19 vakasına ev sahipliği yapan California eyaletindeki cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, Kovid-19'a yakalandı. Avustralya'da eyalet yönetimleri, Kovid-19 vakalarının yükselişe geçtiği Yeni Güney Galler eyaletinin merkezi Sydney kenti ve çevresindeki yerleşimlere seyahat kısıtlamaları getirdi. İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e çıktı. Filistin Esirler Cemiyeti ise Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere Kovid-19 aşısı yapılmasına izin vermesi için Tel Aviv yönetimine baskı uygulaması çağrısında bulundu. Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine olağan üstü hal (OHAL) uygulanması çağrısı yaptı. Çinli yetkililer ise yeni vakaların görüldüğü Liaoning eyaletine bağlı Şınyang kentinde yaklaşık 4,4 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve kentte sadece 1 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Hindistan, Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi Serum Enstitüsünün aşı ihracını durdurdu Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kapattığı hava, deniz ve kara sınır kapılarından giriş çıkışları yeniden başlattı. Hindistan, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsünün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasakladı. Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak'ta kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı. Singapur'da yetkililer, pazartesi itibarıyla son 14 günde Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni haline rastlanılan Güney Afrika'ya seyahat etmiş kişilere ülkeye girişi yasağı getirildiğini duyurdu. Filipinler'de bugünden itibaren, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş türünün görüldüğü ABD ve Kanada'dan ülkeye gelen kişilere giriş yasağı getirildiği belirtildi. Mısır’ın Şarkiye kentindeki Hüseyniye Salgın Hastanesinde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle Kovid-19 hastası 7 kişinin öldüğü öne sürüldü. Arjantin'de, güvenlik güçleri plajda salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı dağıttı. AA

Okunma Sayısı: 413

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.