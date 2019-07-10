Dünya nüfusu 2055'te 10 milyarı bulabilir

Dünya nüfusunun 2055'te 10 milyara, yüzyılın sonunda da 11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Halihazırda 7,71 milyar olan dünya nüfusunun, 2055'te 10 milyara, yüzyılın sonunda ise 11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 1989'da BM Genel Kuruluna sunduğu önerinin kabul edilmesiyle her yıl 11 Temmuz, dünyadaki nüfus kaynaklı problemlere dikkat çekmek amacıyla "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletlerin 1994'de koordine ettiği ve Mısır'da düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümü olması vesilesiyle 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nün bu yılki teması "ICPD'nin 25'inci yılı: Taahhütlerin Hızlandırılması" olarak belirlendi.

Dünya nüfusu 1600'da 600 milyon iken, 1804'te 1 milyarı, 1927'de 2 milyarı, 1961'de 3 milyarı, 1971'de 4 milyarı buldu. Nüfustaki hızlı artış 1987'de 5 milyarı bularak devam etti ve dünya nüfusu 1999'da 6 milyar, 2011'de 7 milyar oldu.

Özellikle 1950'den sonra gözlemlenen hızlı artışın etkisiyle dünya nüfusu son dönemde yaklaşık 12 yılda bir 1 milyar artıyor. Halihazırda dünyada bir kilometrekareye 52 kişi düşerken, dünya nüfusunun ortanca yaşı 30 olarak kayıtlara geçti.

Dünyada nüfus artışı hep düzenli seyrederken, bu artış doğurganlık hızı nedeniyle Asya'da, göç nedeniyle Kuzey Amerika'da daha belirgin oldu.

UNFPA'dan edinilen bilgiye göre, dünya nüfusunun artışı önemli demografik olaylarla ilişkili. Gelişmekte olan ülkelerdeki aileler gelişmiş ülkelerdekilerden belirgin şekilde daha fazla çocuğa sahip ve yüksek doğum hızları nedeniyle bu ülkelerin nüfusu ortalamada çok genç.

Az gelişmiş Afrika ülkelerinde doğumlar genel olarak yüksek olsa da özellikle çocuk yaşta ölümlerin fazlalığı nedeniyle nüfusun önemli bir kısmı 60 yaşına girmeden yaşamını yitiriyor. Oysa gelişmiş ülkelerde 85 veya 90 yaş üzeri nüfus dahi toplam nüfus içinde önemli bir orana sahip.

UNFPA, BM tarafından hazırlanan bir araştırma sonucuna göre, dünyada nüfusu en bir belirgin şekilde azalan on ülkenin Doğu Avrupa'da olduğuna, bu ülkeler arasında Bulgaristan, Letonya ve Moldova'nın başı çektiğine işaret ediyor.