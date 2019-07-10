"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Dünya nüfusu 2055'te 10 milyarı bulabilir

10 Temmuz 2019, Çarşamba 11:56
Dünya nüfusunun 2055'te 10 milyara, yüzyılın sonunda da 11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Halihazırda 7,71 milyar olan dünya nüfusunun, 2055'te 10 milyara, yüzyılın sonunda ise 11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 1989'da BM Genel Kuruluna sunduğu önerinin kabul edilmesiyle her yıl 11 Temmuz, dünyadaki nüfus kaynaklı problemlere dikkat çekmek amacıyla "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletlerin 1994'de koordine ettiği ve Mısır'da düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümü olması vesilesiyle 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nün bu yılki teması "ICPD'nin 25'inci yılı: Taahhütlerin Hızlandırılması" olarak belirlendi.

Dünya nüfusu 1600'da 600 milyon iken, 1804'te 1 milyarı, 1927'de 2 milyarı, 1961'de 3 milyarı, 1971'de 4 milyarı buldu. Nüfustaki hızlı artış 1987'de 5 milyarı bularak devam etti ve dünya nüfusu 1999'da 6 milyar, 2011'de 7 milyar oldu.

Özellikle 1950'den sonra gözlemlenen hızlı artışın etkisiyle dünya nüfusu son dönemde yaklaşık 12 yılda bir 1 milyar artıyor. Halihazırda dünyada bir kilometrekareye 52 kişi düşerken, dünya nüfusunun ortanca yaşı 30 olarak kayıtlara geçti.

Dünyada nüfus artışı hep düzenli seyrederken, bu artış doğurganlık hızı nedeniyle Asya'da, göç nedeniyle Kuzey Amerika'da daha belirgin oldu.

UNFPA'dan edinilen bilgiye göre, dünya nüfusunun artışı önemli demografik olaylarla ilişkili. Gelişmekte olan ülkelerdeki aileler gelişmiş ülkelerdekilerden belirgin şekilde daha fazla çocuğa sahip ve yüksek doğum hızları nedeniyle bu ülkelerin nüfusu ortalamada çok genç.

Az gelişmiş Afrika ülkelerinde doğumlar genel olarak yüksek olsa da özellikle çocuk yaşta ölümlerin fazlalığı nedeniyle nüfusun önemli bir kısmı 60 yaşına girmeden yaşamını yitiriyor. Oysa gelişmiş ülkelerde 85 veya 90 yaş üzeri nüfus dahi toplam nüfus içinde önemli bir orana sahip.

UNFPA, BM tarafından hazırlanan bir araştırma sonucuna göre, dünyada nüfusu en bir belirgin şekilde azalan on ülkenin Doğu Avrupa'da olduğuna, bu ülkeler arasında Bulgaristan, Letonya ve Moldova'nın başı çektiğine işaret ediyor.

AA

Etiketler: dünya, nüfus
Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rize'de 300 yıllık tarihi köprü yıkıldı

    Dışişleri Bakanlığı ABD'yi yanlış adımlardan kaçınmaya davet etti

    Kurbanlıklar yerli olacak

    Öğrenciler bu habere çok sevinecek

    İşte dış ticaret tablosu

    Erdoğan'dan Babacan'a: Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

    Yeni yargı reformu ne zaman?

    İsrail 6 ayda 16 çocuğu şehit etti

    7 il için sağanak uyarısı

    İnsan hakları için işbirliği

    Neden erteliyoruz?

    Üç kriz iç içe

    Feyzioğlu: Yargının sökülen çivilerini tek tek yerine takmamız lazım

    ABD Dışişleri Bakanlığına danışman olarak Müslüman kanaat önderi atandı

    Kılıçdaroğlu: Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız?

    KARDEMİR Fortune 500" listesinde 52. sıraya yükseldi

    İmamoğlu: Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız

    Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdığı iki çobanı öldürdü

    Mandela'nın torunundan İsrail'e sert tepki: Filistin satılık değildir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Üç kriz iç içe
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Belli ki ders alınmamış
    Genel

    Yeni yargı reformu ne zaman?
    Genel

    Neden erteliyoruz?
    Cevher İLHAN

    “Sistem”in iflâsının ilânı...
    Genel

    Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan hayırlıdır
    Genel

    Erdoğan'dan Babacan'a: Ümmeti parçalamaya hakkınız yok
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihte 10 Temmuz Günlüğü
    Süleyman KÖSMENE

    Ticanîler meselesi nedir?
    İnci Karaman

    “Bıraktığım yerde otluyorsun”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.