Dünya nüfusunun neredeyse tamamı sağlıksız hava soluyor

Dünya Sağlık Örgütü, dünya nüfusunun neredeyse tamamının kaliteli hava standartlarının gerisinde ve insan sağlığını tehdit eden nitelikte hava soluduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesi yayımladığı raporda, 117 ülke ve 6 binin üzerinde şehirde hava kalitesine dair veriler ve bulgular paylaşıldı. Raporda dünya nüfusunun yüzde 99'unun, DSÖ'nün kaliteli hava standartlarının gerisinde ve insan sağlığını tehdit edici hava şartlarında yaşadığı vurgulandı. İncelenen ülke ve şehirlerin hepsinde havanın, vücuda zarar verici oranda ince parçacıklı madde ve azot dioksit içerdiği, bu elementlerin en fazla orta ve düşük gelirli ülkelerdeki havada bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Zararlı madde oranları 11 yılda 6 kattan fazla arttı Havadaki zararlı parçacıklı madde miktarını ölçen PM2,5 ve PM10 oranlarının yaklaşık 2 bin şehirde son 11 yılda 6 kattan fazla yükseldiği açıklandı. Bu parçacıklı maddelerin soluma yoluyla akciğer ve kan dolaşımına girerek felce ve solunum hastalıklarına yol açabileceği vurgulandı. DSÖ Hava Kalite Yönergesi uyarınca ülkelere, "hava kalitesini düzenli takip ederek hava kirliliğinin kaynaklarını tanımlama", "yemek pişirme, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçlar için çevre dostu enerji kullanımını teşvik etme", "şehirlerde şahsi araç kullanımını azaltmak için toplu taşıma imkanlarını geliştirme", "yenilenebilir enerji üreten konut edindirme politikalarını benimseme", "yerel atık yönetimi endüstrisini güçlendirme" ve "zirai atık yakma faaliyetlerini azaltma" tavsiyelerinde bulunuldu.

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