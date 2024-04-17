Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan’da bir yıldır devam eden çatışmaların yeterince gündem olmadığını, Sudanlıların “unutulduğunu” söyledi.

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Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Son 48 saatte ülkelerin büyük kısmının “Orta Doğu’da üretilen krize odaklandığını” belirten Guterres, “Dünya Sudanlıları Unutuyor.” dedi.

Genel Sekreter Guterres, İran ve İsrail arasında son iki günde yaşanan krizin, Sudan gibi ülkelerdeki acil durumları gölgede bıraktığını vurguladı.

Sudan’da siyasi çözümün henüz çok uzak olduğunu belirten Guterres, ülkedeki durumu, “Bu savaşan iki taraf arasındaki bir çatışmadan daha fazlasıdır.” sözleriyle ifade etti.

Guterres, Sudan’a yönelik 2,7 milyar dolarlık insani yardım planına ilişkin paranın sadece yüzde 6’sının, ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaşanan mülteci krizinin çözümü için gereken yaklaşık 1,5 milyar dolarlık plana ilişkin paranın ise yalnıza yüzde 7’sinin toplanabildiğine dikkati çekti.