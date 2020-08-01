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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

01 Ağustos 2020, Cumartesi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyon 625 bine yükselirken can kaybı 679 bini, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 635 bin 886'ya, can kaybı 155 bin 330'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 286 bini geçti.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da 1129 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 91 bin 263’e, vaka sayısı da 57 bin 837 artarak 2 milyon 610 bin 102’ye yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 824 bin 95 olarak açıklandı.

Hindistan'da can kaybı 35 bin 747'ye, vaka sayısı ise 1 milyon 638 bin 870'e ulaştı. Ülkede, 1 milyon 57 bin 805 kişi iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 839 bin 981’e, ölü sayısı 13 bin 963’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 638 bin 410 olarak açıklandı.

İtalya'da ölenlerin sayısı 35 bin 141'e, vaka sayısı 247 bin 537'ye yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 199 bin 974'e çıktı.

İspanya'da vaka sayısı bir günde 1525 artarak 288 bin 522'ye, ölenlerin sayısı ise son 7 günde 12 artışla 28 bin 445'e yükseldi. Ülkede olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği 21 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı kaydedildi.

Almanya, İspanya’nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgelerini salgında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Belçika'da Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron, vakaların artması durumunda gece sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini bildirdi.

Hollanda ulusal hava yolu şirketi KLM, salgının sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle 2021 yılında 4 bin 500 ila 5 bin tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Bosna Hersek'te 434 kişide virüs tespit edilirken toplam vaka sayısı 11 bin 876'ya, can kaybı ise 339'a yükseldi. Ülkede, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Sırbistan'ın Bela Palanka ve Aleksinac belediyelerinde artan vaka sayıları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Afrika kıtasında, virüs tespit edilenlerin sayısı 912 bin 151'e, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 19 bin 353'e çıktı. Kıtada, 559 bin 827 kişi hastalığı yendi.

İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanının virüse yakalandığı, aralarında doktorların da olduğu 140 sağlık personelinin ise salgın nedeniyle öldüğü bildirildi.

Irak'ta can kayıpları 70 artarak 4 bin 741'e, vaka sayısı 3 bin 346 artarak 124 bin 609'a çıktı. Bugünkü vaka sayısının, ülkede virüsün görüldüğü şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Arjantin'de 153 kişi ölürken can kaybı 3 bin 441’e, vaka sayısı da 6 bin 377 artarak 185 bin 373’e yükseldi. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölüm ve vaka sayısı kayda geçti.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Oktam Barnoyev’de Kovid-19 tespit edildi.

Kanada’da salgın nedeniyle ara verilen eğitim-öğretime 5 eyalette eylül ayında başlanacağı açıklandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin, vakalardaki artış nedeniyle 1 yıl erteleneceği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin, salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9 küçüldüğünü açıkladı.

Salgın nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeniden başladı.

AA

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