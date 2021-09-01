Dünyadaki ağaç türlerinin üçte biri yok olma riskiyle karşı karşıya

Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Örgütü (BGCI) tarafından yayınlanan rapora göre, dünyadaki ağaç türlerinin neredeyse üçte biri yok olma riski altında.

'Dünya Ağaçlarının Durumu' raporunda, toplamın yaklaşık yüzde 30'u anlamına gelen 17 bin 500 ağaç türünün ortadan kaybolma riski taşıdığı; vahşi yaşamdaki 440 türden 50 ya da daha az örnek bulunduğu yazıldı.

Rapora göre, genel olarak tehdit altındaki ağaç türlerinin sayısı, tehdit altındaki memeliler, kuşlar, amfibiler ve sürüngenlerin toplam sayısının iki katı.

BGCI Genel Sekreteri Paul Smith yaptığı açıklamada, "Bu rapor, ağaçların yardıma ihtiyacı olduğuyla ilgili tüm dünyaya bir uyandırma çağrısıdır." dedi.

En çok risk altındaki ağaçlar arasında, Güneydoğu Asya yağmur ormanlarında yaygın olarak bulunan manolya ve dipterokarps gibi türler yer alıyor. Meşe ağaçları, akçaağaçlar ve abanoz ağaçlarının da tehditlerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Brezilya ilk sırada

Doğal ekosistemi desteklemeye yardımcı olan ve küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için hayati kabul edilen ağaçların tek bir türünün neslinin tükenmesi, diğerlerinin de kaybolmasına neden olabiliyor.

Rapora göre, ağaç türü çeşitliliği açısından dünyanın ilk altı ülkesindeki binlerce ağaç türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. En büyük sayı, bin 788 türün risk altında olduğu Brezilya'da.

Diğer beş ülke ise Endonezya, Malezya, Çin, Kolombiya ve Venezuela.