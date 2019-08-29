Dünyanın akciğeri yanmaya devam ediyor

Dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar, yeterli önlem alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle haftalardır son yıllardaki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Güney Amerika'nın kuzeyinde Amazon havzasını kaplayan, beş buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan yağmur ormanlarında çıkan yangınlar başta Brezilya olmak üzere Peru, Bolivya ve Paraguay'a da sıçradı.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE) verilerine göre, Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yılbaşından bu yana 83 binden fazla yangın çıktı. INPE, ülkede hala yerli kabilelerin yaşadığı 148 bölgede devam eden 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini kaydetti.

Bunun yanında ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uydu verileri, Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında süren yangınların son 9 yılın en yoğun seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar'da devam eden orman yangınları konusunda 6 Eylül tarihinde Venezuela hariç komşu ülkelerin temsilcileriyle Kolombiya'nın Leticia şehrinde bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.