"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dünyanın akciğeri yanmaya devam ediyor

29 Ağustos 2019, Perşembe 13:00
Dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar, yeterli önlem alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle haftalardır son yıllardaki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Güney Amerika'nın kuzeyinde Amazon havzasını kaplayan, beş buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan yağmur ormanlarında çıkan yangınlar başta Brezilya olmak üzere Peru, Bolivya ve Paraguay'a da sıçradı.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE) verilerine göre, Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yılbaşından bu yana 83 binden fazla yangın çıktı. INPE, ülkede hala yerli kabilelerin yaşadığı 148 bölgede devam eden 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini kaydetti.

Bunun yanında ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uydu verileri, Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında süren yangınların son 9 yılın en yoğun seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar'da devam eden orman yangınları konusunda 6 Eylül tarihinde Venezuela hariç komşu ülkelerin temsilcileriyle Kolombiya'nın Leticia şehrinde bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

AA

Etiketler: Amazon, yangın
Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'ye gelen turist sayısı 7 ayda yüzde 16 arttı

    Merkel: Filistinliler iyi bir yaşamı hak ediyor

    İBB, TÜRGEV'e verilmek üzere yapılan 5 yurdu geri aldı

    Guaido 'gölge kabine' kurdu

    BAE, Yemen ordusuna saldırdı

    8 ayda Avrupa'ya kaçmak isteyen 235 bin düzensiz göçmen yakalandı

    İtalya'da yeni hükümet kurma görevini Conte üstlenecek

    İdlib'e rejim saldırısı: 7 sivil öldü

    KPSS sonuçları açıklandı

    'Hindistan S-400'ün ön ödemesini gerçekleştirdi'

    'ABD rejim yıkmak istiyor'

    İGDAŞ'a yeni genel müdür

    Görevden alınan belediye başkanları AB büyükelçileri ile görüştü

    Abdülhamit Gül'den idam açıklaması

    İşte Temmuz ayına ait ihracat rakamları

    İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

    OGM yaklaşık 5 bin personel alımı yapacak

    Sadullah Ergin AKP'den istifa etti

    Mevlüt Çavuşoğlu Norveç'i ziyaret edecek

    İdlib âcil çözüm bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete alet etmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet Cemil Çökren

    Yöneticimiz dindar mı olmalı?
    Cevher İLHAN

    Yeni “Çekiç Güç”le…
    Genel

    Sadullah Ergin AKP'den istifa etti
    Mikail YAPRAK

    Dünya durmuyor, gidiyor...
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyet-i sefihe gaflet perdesini kalınlaştırdı
    Süleyman KÖSMENE

    Kütüb-ü sabıkada müjdeli remizler
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi yolunun engeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.