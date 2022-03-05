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6 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Dünyanın en eski üniversitesini kuran Müslüman kadın ABD’nin gündeminde

05 Mart 2022, Cumartesi 22:37
İngilizce kitabında el-Fihri’yi anlatan Türk yazar Münevver Olgun Yüksel, ABD’de “en çok satanlar” listesine girdi.

ABD’de yaşayan Türk yazar Münevver Olgun Yüksel, ikinci çocuk kitabıyla internet satış sitesi Amazon’da “en çok satanlar” listesine tekrar girmeyi başardı. New Jersey eyaletinde yaşayan yazar Yüksel, yazdığı İngilizce resimli çocuk kitabıyla ilkinde olduğu gibi Amazon’da “İslâmî Biyografi” kategorisinde en çok satanlar listesine girdi. Yüksel, illüstratör Mariam Quraishi’nin etkileyici çizimleriyle katkıda bulunduğu kitap hakkında, “Olağanüstü bir Müslüman kadının gerçek hikayesini ana dili İngilizce olan çocuklara aktararak onlara hayallerinden vazgeçmeyen bir insanın dünyayı nasıl değiştirebileceğini anlatmak istedim.” dedi. Tam adı Fatıma Muhammed el-Fihri el-Kureyş olan ve günümüzde Tunus sınırlarındaki Kayrevan’da 9’uncu asırda doğan el-Fihri’nin adını ilke defa 12 yıl önce duyduğunu belirten yazar, “Onu daha önce tanımadığıma hayıflandım. Yaklaşık 1200 sene önce dünyanın en eski üniversitesini kuran bir Müslüman kadını çocuklarımıza tanıtma fırsatını tepemezdim.” ifadelerini kullandı.      

“Hayatını ve servetini ilime adamış bir kadın”   

ABD’de çocukların rol model alacağı Müslüman şahsiyetlerle ilgili kaynakların “yok denecek kadar az olduğunu” söyleyen Münevver Yüksel, kendi çocukları ilkokuldayken aynı sıkıntıyı yaşadığını, bunun için kitabının kahramanı olarak “hayatını ve servetini ilime adamış örnek bir kadını” seçtiğini belirtti. Yüksel, fakih ve tüccar olan babası Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah el-Fihri’den kalan bütün mirasını ilim yolunda harcayan Fatıma el-Fihri’nin Fas’ın Fes şehrinde 859 yılında yaptırdığı Karaviyyin Camii ve Medresesi’nin Guinness Rekorlar Kitabı’nın ve UNESCO’nun “dünyanın en eski üniversitesi olarak” kayıtlarına geçtiğini vurguladı. Yüksel’in kitabına ilham kaynağı olan el-Fihri’nin üniversitesinde eğitim görmüş tarihî şahsiyetler arasında, İbn Rüşd, İbn Haldun, ve İbn Bace gibi felsefecilerin yanı sıra coğrafyacı Eş-Şerif el-İdrisi, mutasavvıf İbn Hazm ve tıp alimi İbn Meymun gibi isimler de bulunuyor. Yaklaşık 12 asırdır aralıksız hizmet veren ve bugün “Karaviyyin Üniversitesi” adıyla öğrenci yetiştirmeye devam eden eğitim kurumu, 4 binin üzerindeki el yazması eserle dünyanın en önemli kütüphanelerinden birine sahip. 

AA

Etiketler: üniversite, Müslüman kadın, ABD
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