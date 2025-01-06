Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...

Geçen yıl “dünyanın yaşayan en yaşlı insanı” ünvanını elde eden Tomiko Itooka’nın 116 yaşında öldüğü belirtildi.

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İnsan ölümle ölüme gitmiyor! Kyodo News’un haberine göre, Japonya’nın Hyogo eyaleti yetkilileri, 2024’te Guinness rekorlar kitabına “dünyanın yaşayan en yaşlı insanı” olarak adını yazdıran Tomiko’ya ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko’nun kaldığı huzurevinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi. İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya, İkinci Dünya Savaşı’na katıldığında 32 yaşındaydı. Tomiko, söz konusu ünvanı, 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas’ın ölümünden sonra Eylül 2024’te elde etmişti. AA

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