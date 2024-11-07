Ölümsüzlük arzusu yaratılıştan gelir

Gazetemiz yazarlarından İlahiyatçı-Eğitimci Süleyman Kösmene İzmir’de gerçekleştirdiği söyleşide ölümsüzlük arzusunun yaratılıştan geldiğini anlattı.

Geçtiğimiz 3 Kasım Pazar günü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarında, gazetemiz yazarlarından İlahiyatçı-Eğitimci Süleyman Kösmene “Ölümsüzlük Arzusu” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Programdan önce Yeni Asya standında da bulunan ve kitaplarını imzalayan Kösmene, okuyucularımız ile bir araya geldi. İzmir Yeni Asya Temsilciliği’nin organize ettiği ve moderatörlüğünü Hüseyin Can’ın yaptığı programa, İzmir’in çeşitli ilçeleri ve çevre illerden gelen okuyucularımız ile fuara ziyarete gelen İzmirlilerden katılım oldu. Hüseyin Can konuklara “Hoş geldiniz” dileklerini ilettikten sonra programı hazırlayan Yeni Asya Gazetesi İzmir temsilciliğine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzkitap yetkililerine teşekkür ederek, program konuğu olan Yeni Asya Gazetesi “Fıkıh Köşesi” yazarı Süleyman Kösmene’nin özgeçmişi hakkında bilgi verdi.

Program şu sorularla devam etti

Hayat nedir? Ölüm nedir?, İnsan neden ölür?, Ölüm neden istenmez, ölümsüzlük arzusunu anlatır mısınız?, Ölüm olmasaydı ne olurdu?, Peygamberlerden ölmeyen var mı?, Ölüm yokluk mudur?, Öldükten sonra ne var? Berzah hayatını anlatır mısınız?, Yuhyi ve yümit kavramlarını açıklar mısınız?, Mahşer meydanı ve hesap günü hakkında bilgi verir misiniz?, Ölüme ahirete yolculuk nazarıyla bakmak bize ne kazandırır?, Cennet ve Cehennem hakkında ne diyeceksiniz?, Ahirete iman edince hesap var diye korkanlar var. Buna ne söylenebilir?, Ölümsüzlük kavramını açıklar mısınız?, “Ve ileyhil masir” kavramını açıklar mısınız?, Cenneti kazanabilmek için nasıl hazırlanmalıyız?

Yoğun ilgi gördü

Ayetler, hadisler, Risale-i Nurlar ve İslamî eserlerden ilgili bölümlerle bahislerin üzerinde durulduğu ve açıklandığı program büyük ilgi gördü. Farklı dünya görüşlerinden geniş bir kitlenin bulunduğu fuar alanlarında bu minvalde hazırlanan programlardan çok güzel geri dönüşler alındığını aktaran dinleyiciler, böyle programların devamını istediklerini belirterek, organizasyondan dolayı teşekkürlerini ilettiler.

ARDA BİLİK - İZMİR