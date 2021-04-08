En âcil ihtiyaç yargı bağımsızlığı

Uluslararası Af Örgütü’nün tüm dünyada insan hakları durumunu değerlendiren 2020 yılı raporu yayınlandı.

Koronavirüsü salgını sırasında insan hakları ihlâllerinin dünya genelinde arttığına dikkat çeken Af Örgütü Türkiye’de en âcil ihtiyacın yargı bağımsızlığı olduğunu açıkladı. Raporun Türkiye bölümünde “Yargı gücü, âdil yargılanma güvencelerini ve hukukî usûlleri hiçe saydı ve aşırı geniş tanımlanmış terörle mücadele yasalarını, uluslar arası insan hakları hukuku gereğince koruma altında olan fiilleri cezalandırmak için kullanmayı sürdürdü” denildi. Bazı yargı mensupları ve hukukçuların ‘meslekî görevlerini meşru biçimde yerine getirdikleri için’ yaptırımlara maruz kaldığını ifade eden raporda “Gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler, sosyal medya kullanıcıları ve insan hakları savunucularının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik gerçek veya varsayılan muhalefetleri nedeniyle yargı tacizi devam etti” ifadelerine yer verildi.

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