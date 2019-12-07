Endonezya'da sel nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bandung kentinde dünden bu yana etkili olan seller nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi.

Bandung Arama Kurtarma Ajansı (SAR) Başkanı Deden Ridwansyah, yaptığı açıklamada, kentte dün akşam başlayan aşırı yağışların, Banjaran, Kertasari, Ciparay ve Pengalengan bölgelerinde su baskınlarına neden olduğunu belirtti. Selin etkili olduğu bölgelerde suların ortalama bir metre yükseldiği, arama kurtarma ekiplerinin 4 bin kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiğini ifade etti. Yerel medyadaki görsellerde onlarca ev ve aracın su altında kaldığı görülüyor. Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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