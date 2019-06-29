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29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Erdoğan: S-400 konusunda ABD yaptırımları olmayacak

29 Haziran 2019, Cumartesi 14:13
S-400 - F-35 gerginliği nedeniyle gündeme gelen ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım iddiaları ile ilgili soruya Erdoğan, "Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen basın toplantısında yabancı basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, S-400'lerin Türkiye'ye gelmesi durumunda yaptırım iddiaları hakkında konuştuğunu söyledi.

Erdoğan, Trump'la stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştığını söyledi.

Rusya'dan satın alınan ve teslimat tarihi beklenen S-400 hava savunma sistemlerinde son duruma da değinen Erdoğan, "Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti." şeklinde konuştu.

Erdoğan S-400'ler için kesin teslimat tarihine ilişkin, "Temmuz ayının ilk yarısında başlar diye ilgili birimlerimiz açıklama yaptı. Beklentilerimiz de bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Erdoğan basın toplantısında ayrıca İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda gerçekleşen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Kaşıkçı cinayeti raporunda olayın net bir şekilde açıklandığını söyledi.

Erdoğan konuyla ilgili "Her şey çok açık ve net ortada. Suudi vatandaşıdır ama olay Türkiye'de oldu. Suç nerede işlendiyse orada yargılanır. Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur. İstanbul başsavcısının Suudi Arabistan'a gitmesini istiyorlar. Niye gitsin? Olması gereken bu sürecin hukuk içerisindeki konumu neyse o noktada adımların atılmasıdır." açıklaması yaptı.

Euronews Türkçe

Etiketler: G-20, S-400, F-35, Türkiye, ABD, Rusya
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