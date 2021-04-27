Ermeni terör örgütü ASALA’yı kınayan paylaşımı beğendiği için istifa ettirildi

Fransa’nın Valence kentinde Türk belediye meclis üyesi, Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğendiği için istifa etmek zorunda bırakıldı.

Kent meclisinde encümen olarak görev yapan Yasin Yıldırım, kardeşinin sosyal medyada paylaştığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığının “Ermeni terörü saldırılarında şehit diplomatlarımız” başlıklı görseli beğendi. Ermeni derneklerinin şikayeti ve baskısı üzerine, Belediye Başkanı Nicolas Daragon, Yıldırım’dan istifa etmesini istedi. Yıldırım, baskılar üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ermeni dernekleri, geçen yılki seçim kampanyası boyunca da Yıldırım’ı 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını yalanlayan bir muhteva beğendiği için hedef almıştı. AA

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.