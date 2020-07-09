Esad rejimi 10 yıldır yargılanmıyor

Esad rejimi onuncu yılına giren Suriye’deki iç savaş boyunca işlediği savaş suçlarından Uluslararası Ceza Mahkemesine üye olmadığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Rusya ve Çin tarafından korunduğu için hukuk önünde hesap vermekten kaçıyor.

Suriye iç savaşının başlangıcından bugüne Esad rejiminin kimyasal silah kullanımından sistematik işkence ve tecavüze kadar geniş birçok alanda işlediği insanlığa karşı suçlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve bağımsız insan hakları kuruluşlarının raporlarına yansıyor. Son olarak BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin İdlib’de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı. Buna rağmen uluslararası mekanizmalar savaş suçlusu rejimi durdurmak için harekete geçemiyor. Suriye Devleti’nin Roma Statüsü’nü imzalayan devletlerin arasında yer almaması ve BMGK’de Çin ve Rusya’nın veto haklarını kullanarak Suriye’deki savaş suçlarının soruşturulmasına karşı koruma kalkanı oluşturmaları, UCM (Uluslararası Ceza Mahkemesi)’nin ülkedeki savaş suçlularına yönelik soruşturmasına engel teşkil ediyor. AA

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