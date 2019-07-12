"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini vurdu: 8 ölü, 35 yaralı

12 Temmuz 2019, Cuma 11:36
Suriye'deki Esed rejiminin İdlib ili merkezi ve Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ili merkezi ve Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Esed rejimine ait savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Maarratinnuman ve Han Şeyhun ilçesi ile İdlib kent merkezine hava saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan rejim güçleri Maaratinnuman ilçesinden bir ekmek fırınını hedef aldı. Saldırı sonrası fırın hizmet dışı kaldı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

AA

Etiketler: Suriye, İdlib, Esad, sivil
Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar hükümetinden Arakanlılara 'kimlik kartı' engeli

    Pendik'teki araca saldırı olayında iddianame kabul edildi

    Kaslowski: Cari açığın azalma nedeni iç talebin aşırı daralması

    S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

    Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini vurdu: 8 ölü, 35 yaralı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'adaların egemenliği kaybedildi' iddialarına cevap

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib mutabakatının uygulanması çağrısı

    Resmi Gazete'nin mobil uygulaması kullanıma açıldı

    Eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat vefat etti

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim

    Kayıtlı işsizler 5’e katlandı

    Kalp krizi geliyorum diyor

    Saray KHK’larını Meclis incelesin

    Şırnak'ta terör saldırısı

    Suriye'de rejimden hava saldırısı: 4 çocuk öldü

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklandı

    Hamas İsrail'i uyardı: Çatışmasızlık sona erebilir

    Srebrenitsa'da acılar tazelendi

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklanacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Saray KHK’larını Meclis incelesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ümmet partiye sığar mı?
    Genel

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim
    Genel

    Kalp krizi geliyorum diyor
    Şemseddin ÇAKIR

    Bediüzzaman farkı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı Reformu’nu Çakıcı’nın durumu mu erteletti?
    Süleyman KÖSMENE

    Savad-ı Azamın sınırı ve ölçüsü yok mudur?
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın arzu ve istidatları ahirete delildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.