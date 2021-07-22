Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 7 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan İblin köyüne saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri, İdlib'in güneyinde yer alan İblin köyüne karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda birisi kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 7 sivil öldü, yaralanan 3 sivil çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyindeki Bara, İhsim, ve Mirayan köylerine hava saldırısı düzenledi. AA

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