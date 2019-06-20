Eski Interpol başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını kabul etti

Çin'de, rüşvet almakla suçlanan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) eski Çinli Başkanı Meng Hongwei, mahkemede, 2 milyon doları aşkın rüşvet aldığını kabul etti.

Çin'in Tiencin şehrinde devam eden mahkemede, Meng'in kendisine isnat edilen rüşvet suçlamalarını kabul ettiği ve işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu söylediği belirtildi. Mahkemeden, Meng'ın alacağı cezaya ilişkin açıklama yapılmadı. Meng'ın itirafının verilecek cezayı azaltabileceği belirtiliyor. Çin'de son yıllarda devlet görevlilerinin rüşvet suçlarına ağır cezalar veriliyor. Meng'ın, daha önce bulunduğu Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı ve Çin Sahil Güvenlik Direktörlüğü gibi görevlerinde yetkilerini kötüye kullandığı ifade ediliyor. Öte yandan Çin devletini eşine karşı siyasi nedenlerle ‘sahte dava’ açmakla suçlayan Meng'ın eşi Grace'nin ise çocuğuyla Fransa'da kaldığı belirtildi. Geçen yıl eylül sonunda Fransa'dan Çin'e geldiğinde kendisinden haber alınamayan ve 8 Ekim'de Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması altında olduğu açıklanan Meng'ın "tamamen kendi iradesiyle rüşvet kabul ettiği ve yasaları ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu bildirilmişti. Ayrıca açıklamada, Meng'in vakası, yolsuzluk suçundan 2015'te müebbet hapse mahkum edilen eski Kamu Güvenliği Bakanı Cou Yongkang ile ilişkilendirilerek, Cou'nun "zararlı etkisinin kökten kazınmasına" yönelik kararlılık vurgusu yapılmıştı. Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'e Kasım 2016'da başkan seçilen Meng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

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