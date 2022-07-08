Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya silahlı saldırı

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralandı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu. İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski başbakan acil hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi. Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşıldı. AA

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