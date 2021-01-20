Etna Yanardağı lav püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan lav ve duman yükseldi.

Etna'nın püskürttüğü lavlar yerleşimin olmadığı bir ovaya aktı ancak külleri yakınlardaki bir köye ulaştı. Etna'nın yamaçlarını çevreleyen kasabalar için tehlike olmadığı bildirildi. Etna'da son yıllarda görülen en büyük patlamalar 1992'de görüldü. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor. Euronews Türkçe

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