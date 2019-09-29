Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki 235 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi himayesindeki çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği 235 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi. Görgü tanıkları, fanatik Yahudilerin Meğaribe Kapısı'ndan İsrail polisi eşliğinde gruplar halinde alındığını, avluya giren fanatikler arasında aşırılığıyla bilinen Yehuda Glick'in de bulunduğunu aktardı. Tanıklar, fanatik Yahudilerin İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları nedeniyle Aksa'nın avlusunda özellikle de Rahmet Kapısı'nda kışkırtıcı şekilde dini ritüellerini yerine getirdiğini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.